Инвесторы пожаловались на лишние налоги после замещения евробондов России

Ранее для замещающих корпоративных еврооблигаций уже был отменен НДФЛ на доход, возникающий из-за валютной переоценки, а также возвращена льгота долгосрочного владения (ЛДВ). Для этого были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, внесенные в ст. 214.1 и ст. 219.1, согласно которым замещение корпоративных еврооблигаций не признается реализацией для целей налогообложения и в момент замещения налоговая база по такой операции не определяется. Однако, такой порядок распространяется лишь на еврооблигации организаций, а в соответствии со ст. 11 НК РФ, Российская Федерация не соответствует понятию «организация».