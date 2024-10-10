Инвесторы пожаловались на лишние налоги после замещения евробондов России

Держатели суверенных евробондов, заявили о налоговой дискриминации, которая может возникнуть в результате процедуры обмена еврооблигаций Российской Федерации на замещающие бумаги. В частности, они могут лишиться льготы долгосрочного владения и заплатить налог из-за валютной переоценки. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) от имени инвесторов направила письмо с описанием потенциальной проблемы в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и комитет Государственной Думы по финансовым рынкам. Копии письма были направлены в Банк России и Минфин.
На запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе Минфина сообщили, что ведомством «прорабатывается вопрос введения порядка налогообложения при замещении еврооблигаций Российской Федерации, аналогичного порядку, предусмотренному при замещении корпоративных еврооблигаций». В ЦБ, в свою очередь, заявили, что регулятор рассмотрит предложения, как только они поступят в Банк России.
Ранее для замещающих корпоративных еврооблигаций уже был отменен НДФЛ на доход, возникающий из-за валютной переоценки, а также возвращена льгота долгосрочного владения (ЛДВ). Для этого были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, внесенные в ст. 214.1 и ст. 219.1, согласно которым замещение корпоративных еврооблигаций не признается реализацией для целей налогообложения и в момент замещения налоговая база по такой операции не определяется. Однако, такой порядок распространяется лишь на еврооблигации организаций, а в соответствии со ст. 11 НК РФ, Российская Федерация не соответствует понятию «организация».
Льгота долгосрочного владения (ЛДВ) ценными бумагами освобождает от НДФЛ доход от торговых операций по акциям, облигациям, паям биржевых и открытых ПИФов, если инвестор непрерывно владел ценной бумагой три года и больше.
В письме АВО (есть у «РБК Инвестиций») говорится о двух потенциальных проблемах для держателей еврооблигаций России после их замещения:
Необходимость уплаты НДФЛ. Поскольку Российская Федерация не соответствует понятию «организация», инвесторы столкнутся с необходимостью уплаты налога на доход физических лиц в случаях, когда курс иностранной валюты на дату приобретения ценной бумаги был меньше, чем курс на дату замещения;
Отсутствие ЛДВ. Долгосрочные инвесторы будут лишены льготы, возникшей в связи с длительным сроком владения облигациями. Для владельцев корпоративных еврооблигаций была установлена преемственность в признании ранее понесенных расходов и закреплена непрерывность срока владения ценными бумагами.
Минфин 6 сентября начал процесс замещения суверенных еврооблигаций. Для участия в процедуре инвесторам следует направить оферты через российские депозитарии до 14 ноября, а по бумагам, которые хранятся в иностранных депозитариях, — в НРД до 15 октября. Ожидается, что акцепт по обеим видам оферт будет сделан 5 декабря.
В этом году у инвесторов уже возникал риск потери налоговых льгот из-за того, что Российская Федерация не соответствует понятию «организация».
В июне АВО обращалась к депутатам, в Минфин и ЦБ с целью уточнения неоднозначной формулировки в поправках в Налоговый кодекс (58-ФЗ), которые могут говорить об отмене льгот на долгосрочное владение (ЛДВ) ОФЗ, а также ценными бумагами субъектов и муниципалитетов.
Президент подписал 58-ФЗ в марте этого года: с 1 января 2025 года льгота долгосрочного владения будет отменена для иностранных ценных бумаг, кроме бумаг стран ЕАЭС (ст. 219.1 НК РФ).
Действующая до конца этого года формулировка распространяет вычет на доход от реализации или погашения находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года «ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке».
А в соответствии с новой редакцией под льготу станут подпадать обращающиеся на организованном рынке «ценные бумаги российских и иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства — члена Евразийского экономического союза». Однако, в первоначальном варианте закона бумаги Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований не были указаны, а понятию «организация» в целях применения законодательства о налогах и сборах Россия не соответствует.
Для решения проблемы Министерство финансов подготовило поправки в части первую и вторую НК РФ, которые в июле были приняты Госдумой. В список бумаг, к которым может быть применен инвестиционный налоговый вычет в связи с владением более трех лет была добавлена формулировка: «государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг».