Индекс Мосбиржи, акции ВТБ и «Русала»: дайджест инвестора

«Если ситуация с денежным потоком не исправится к моменту обратного выкупа, то он приведет к росту чистого долга на 2,7%, до ₽550 млрд, что нельзя считать позитивным сценарием из-за высоких ставок», — отметил в связи с этим эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.