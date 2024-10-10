Индекс Мосбиржи, акции ВТБ и «Русала»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду продолжил снижение. Индекс Мосбижи (IMOEX) по итогам дня снизился на 1,42%, до 2748,81 пункта. Индекс РТС упал на 2,27% — до 893,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,67% — до 926,06 пункта.
Снижение цен на нефть оказало давление на основу индекса — нефтегазовый сектор, а рост доходностей на долговом рынке усугубляет ситуацию, рассказал портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. На рынок также оказывает влияние неопределенность относительно решения Банка России на следующем заседании по ключевой ставке 25 октября, добавил он.
Индекс Мосбиржи приблизился к области поддержки 2730−2750 пунктов, где в предыдущие дни снижение останавливалось, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. По его мнению, если этот рубеж не выстоит, то следующей целью для индекса может стать уровень 2650 пунктов.
На данный момент снижение рынка акций в России все еще проходит в рамках коррекции к сентябрьскому росту, но может принять более серьезный оборот при стабилизации индикатора ниже 2700 пунктов, предупредила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.
Акции ВТБ
Акции ВТБ резко выросли под конец вечерней сессии на российском рынке. По итогам торгов котировки банка поднялись на 4,59%, до ₽89,79 за бумагу, показав второй результат среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
Активные покупки бумаг ВТБ начались после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил банку и его дочерним организациям совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран. Распоряжение, подписанное президентом, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В августе 2022 года глава государства подписал указ, запрещающий сделки с долями банков и компаний ТЭК, принадлежащими акционерам из недружественных стран, без наличия специального разрешения президента.
«Детали таких операций не раскрываются, но инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал о возможном выкупе акций с дисконтом», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.
«На рынке могли повыситься спекулятивные ожидания выкупа бумаг по аналогии с кейсами Магнита и других корпораций — это лишь предположение, а как будет на самом деле — видимо, скоро и узнаем», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Акции «Русала»
Бумаги производителя алюминия показали худший результат среди компаний индекса Мосбиржи. По итогам торгов акции «Русала» подешевели на 2,67%, до ₽34,025.
Одной из причин слабости бумаг компании стала новость о том, что совет директоров «Русала» рассматривает возможность выкупа акций на сумму до ₽15 млрд. 8 октября компания начала предварительную оценку потенциального выкупа.
Rusal рассматривает обратный выкуп акций на ₽15 млрд.
«Если ситуация с денежным потоком не исправится к моменту обратного выкупа, то он приведет к росту чистого долга на 2,7%, до ₽550 млрд, что нельзя считать позитивным сценарием из-за высоких ставок», — отметил в связи с этим эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Впрочем, окончательного решения по обратному выкупу пока еще не принято. К тому же ранее стало известно, что Sual Partners планирует заблокировать предложение провести обратный выкуп.
Sual Partners — крупный акционер «Русала», ему принадлежит 25,5% UC Rusal. Основным акционером является En+, основанная Олегом Дерипаской, она контролирует 56,9% компании. Остальные 17,6% акций находятся в свободном обращении.
Дмитрий Бабин также указывает на дальнейшее снижение цен на алюминий. «Бумаги компании очень чувствительны к мировой стоимости базового металла», — пишет эксперт.
За последние три торговые сессии цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 4,6%, до $2545 за тонну.
В БКС сохраняют негативный взгляд на акции «Русала», целевая цена — ₽32 за акцию. «Хотя конъюнктура рынка алюминия довольно позитивна, предстоящие рекордные инвестиции и низкие дивиденды от “Норникеля” увеличат риски роста долга компании», — предупредил Дмитрий Бабин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,85, продать — по ₽94,2;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,65, продать — по ₽103,85;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,65, продать — по ₽104,05.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽13,6:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14,1.
Последний день покупки акций под дивиденды
Novabev. Дивиденды на каждую акцию — ₽12,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 1,9%.
НОВАТЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽35,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 3,6%.
«Селигдар». Дивиденды на каждую акцию — ₽4. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7%.
Корпоративные события
Delta Air Lines: финансовые результаты за третий квартал 2024 года. До открытия рынка, ожидания: EPS — $1,54, выручка — $14,67 млрд.
Domino’s pizza: финансовые результаты за третий квартал 2024 года. До открытия рынка, ожидания: EPS — $3,6, выручка — $1,1 млрд.
Другие важные события
Петербургский международный газовый форум. День третий.
Уральская конференция НАУФОР 2024.
Еврозона: протокол заседания ЕЦБ −14:30 мск.
США: индекс потребительских цен, сентябрь — 15:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск.
Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2748,81 (-1,42%).
Индекс РТС: 893,19 (-2,27%).
S&P 500: 5751,13 (+1,03%).
Dow Jones Industrial Average: 42 512 (+0,3%).
NASDAQ Composite: 18 291,62 (+0,6%).