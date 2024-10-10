ФНС и Минэкономики поспорили о барьерах для самозанятых на маркетплейсах

Аргументы «нереализуемости» данной меры отсутствуют, указало Минэкономразвития в своем комментарии на замечания ведомств. «Оператор может запрашивать у самозанятого сведения о прошлой трудовой деятельности при регистрации на цифровой платформе», — аргументировали в министерстве. Она введена в целях недопущения оказания услуг бывшему работодателю в определенный период после увольнения, чтобы исключить необходимость переквалификации отношений в трудовые (например, ситуация перевода работника в самозанятые при продолжении фактической работы), говорится в документе. В результате в этой части законопроект в настоящее время остался без изменений (доработанный Минэкономики текст документа от 7 октября также есть в распоряжении РБК).