Эксперты оценят влияние замены оборудования Siemens на проект АЭС «Аккую»

«К сожалению, нас подвел поставщик оборудования распределительного устройства — компания Siemens Energy. Компания нарушила свои контрактные обязательства и не выполнила поставку. Однако мы смогли оперативно найти замену и заказать оборудование повторно у производителя из Китая. Первая партия компонентов распределительного устройства уже доставлена на площадку АЭС “Аккую”. Сейчас мы совместно с турецкими партнерами оцениваем эффект этой ситуации на ход реализации проекта», — заявил Сеземин на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF).
По его словам, данный пример демонстрирует, что все возникающие препятствия преодолимы, с другой стороны, «к сожалению, они не ускоряют темпы строительства и пуско-наладочных работ».
«Тем не менее, мы предпринимаем все усилия, чтобы выполнить условия межправительственного соглашения», — подчеркнул Сеземин.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному РФ и Турцией 12 мая 2010 года, пуск первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения разрешения на строительство первого энергоблока, то есть в течение 2025 года.
Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС «Аккую» в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил в понедельник российский вице-премьер Александр Новак.
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).