Эксперты оценят влияние замены оборудования Siemens на проект АЭС «Аккую»

«К сожалению, нас подвел поставщик оборудования распределительного устройства — компания Siemens Energy. Компания нарушила свои контрактные обязательства и не выполнила поставку. Однако мы смогли оперативно найти замену и заказать оборудование повторно у производителя из Китая. Первая партия компонентов распределительного устройства уже доставлена на площадку АЭС “Аккую”. Сейчас мы совместно с турецкими партнерами оцениваем эффект этой ситуации на ход реализации проекта», — заявил Сеземин на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF).