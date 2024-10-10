Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей

«Мы полагаем, что такой вариант развития событий на валютном рынке до конца года возможен, хотя этот сценарий для нас не является базовым. Скорее всего, рост курса доллара до 100 ₽ возможно, если произойдёт какое-либо неожиданное для рынка негативное событие (“чёрный лебедь”), о котором мы пока не знаем», — заметила она.