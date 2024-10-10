Экс-глава Минсельхоза Ткачев удивился зарплатам начинающих доярок

Чтобы удерживать кадры в сельском хозяйстве, он призвал строить для работников жилье — общежития, «какие-то маленькие городки», а также менять миграционную политику. «Сегодня все мигранты, иностранцы идут в маркетплейсы. Кучерами, то есть, курьерами. И зарабатывают более 100 тысяч [рублей]. Жители Таджикистана, Узбекистана идут на эти работы, в поле их не заманишь. Если мы не поменяем условия, если мы не повысим зарплату, то, конечно, так не может продолжаться. Мы будем стагнировать, а значит это тупик. Мы будем терять объем производства», — опасается Ткачев.