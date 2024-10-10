ЦБ выразил недовольство геймификацией российского рынка

«Мне всегда казалось инвестиции — это серьезное ответственное дело, но, к сожалению, последние годы нам показывают, что наши инвесторы геймифицированы. Эту историю с возможностью игры они получают только на брокерском обслуживании. В доверительном управлении они отдали [деньги], и они уже не играют. Поэтому, возможно, то молодое поколение, на которое мы тоже рассчитываем, как на клиентов, [их] выбор брокерского обслуживания связан именно с желанием получить тот адреналин, который они от этого получают. Конечно, нам это не очень нравится», — сказала представитель ЦБ.