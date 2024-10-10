ЦБ выразил недовольство геймификацией российского рынка

Банк России недоволен геймификацией российского фондового рынка. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рамках «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». ЦБ считает, что инвесторы на брокерском обслуживании склонны относиться к инвестированию как к игре.
«Мне всегда казалось инвестиции — это серьезное ответственное дело, но, к сожалению, последние годы нам показывают, что наши инвесторы геймифицированы. Эту историю с возможностью игры они получают только на брокерском обслуживании. В доверительном управлении они отдали [деньги], и они уже не играют. Поэтому, возможно, то молодое поколение, на которое мы тоже рассчитываем, как на клиентов, [их] выбор брокерского обслуживания связан именно с желанием получить тот адреналин, который они от этого получают. Конечно, нам это не очень нравится», — сказала представитель ЦБ.
Регулятор выступает за развитие коллективных инвестиций, особенно для той части инвесторов, которые не обладают достаточными навыками и знаниями на рынке. «Наверное, когда-то это должно перейти в сознание инвесторов, и они должны для себя сделать выбор не только относительно того, хотят ли они поиграть, боятся ли они доверить или нет, выбрать управляющего, мы на это очень рассчитываем», — объяснила Шишлянникова.
За развитие коллективных инвестиций выступает и Московская биржа. Ранее председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов отмечал, что привлечение частного инвестора на рынок индивидуальных инвестиций — сомнительная идея, а для развития российского фондового рынка необходимо стимулировать коллективные инвестиции.
Схема коллективного инвестирования подразумевает, что группа небольших частных инвесторов объединяет свои средства в единый фонд, управление которым осуществляет профессиональный менеджер. Инвестор может принять участие в коллективном инвестировании с помощью нескольких способов:
- паевые инвестиционные фонды (ПИФы);
- доверительное управление (ДУ);
- негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
В ходе конференции НАУФОР Шишлянникова обращала внимание, что в России набирают популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость, которые стали «самой бурно развивающейся частью паевых фондов». Согласно статистике ЦБ, стоимость чистых активов в массовых закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ) достигла ₽488 млрд, в индивидуальных — ₽12,8 трлн. В обеих категориях больше всего фондов имеют инвестиционную стратегию, предполагающую вложения в недвижимость.