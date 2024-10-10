ЦБ раскрыл итоги опроса инвесторов о необходимости торгов 24/7

«Если идти в подобную историю, нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, в какой момент начинают срабатывать маржинальные позиции. Учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-нибудь очень утренние часы, ночные часы, если мы про 24 на 7 говорим или в выходные дни. Во-вторых, цена, формирующаяся в выходные дни. Если мы начнем ее принимать как цену сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой какие-то безумные последствия для всех остальных участников, кто эту [бумагу] в позиции держит и так далее. Совершенно точно вся система не готова в этой части. Наверное, эти аспекты можно нивелировать», — сказал Филипп Габуния.