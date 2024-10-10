ЦБ раскрыл итоги опроса инвесторов о необходимости торгов 24/7

Только чуть более 11% опрошенных Банком России инвесторов поддерживают идею торгов в выходные дни, из них 8,5% готовы контролировать свои позиции, а 2,6% — нет. Такие данные раскрыл заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок», которая сегодня проходит в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
Банк России 27 сентября запустил опрос «Нужны ли биржевые торги в выходные?». Всего в нем, по словам Габунии, приняли участие 28 тыс. инвесторов разных категорий. По совокупности ответов 78,5% опрошенных идею не поддержали.
«Совершенно однозначно сказали, что вообще не поддерживают 31,7%, 38% сказали, что их устраивает текущий график, и похожие ответы, которые не говорят о явной поддержке. Поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции, — 2,6%, а поддерживают и готовы контролировать свои позиции — 8,5% опрошенных», — привел полученные результаты зампред ЦБ.
Комментируя итоги опроса Филипп Габуния отметил, что дискуссия не закрыта и регулятор продолжит изучать этот вопрос. Основные проблемы, которые необходимо решить для запуска торгов выходного дня, по словам Филиппа Габунии, — это вопросы формирования цены на низколиквидном рынке и определения условий для закрытия маржинальных позиций.
«Если идти в подобную историю, нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, в какой момент начинают срабатывать маржинальные позиции. Учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-нибудь очень утренние часы, ночные часы, если мы про 24 на 7 говорим или в выходные дни. Во-вторых, цена, формирующаяся в выходные дни. Если мы начнем ее принимать как цену сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой какие-то безумные последствия для всех остальных участников, кто эту [бумагу] в позиции держит и так далее. Совершенно точно вся система не готова в этой части. Наверное, эти аспекты можно нивелировать», — сказал Филипп Габуния.
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