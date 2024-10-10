Бурение покажет: Россия надеется на 110 млн т титана до 2030 года

Титан — стратегически важный металл, увеличение объемов его добычи имеет огромное значение для российской экономики. Титан незаменим в авиастроении, судостроении, в автомобильной и нефтегазовой промышленности. Он устойчив к коррозии, радиации и морской воде, значительно легче железа. Все эти свойства позволяют использовать титан в самых сложных, даже экстремальных условиях. До 2030 года в России запланирован прирост прогнозных ресурсов титана в объеме 105 млн т, а в россыпях — до 5 млн т. Геологоразведка пройдет на объектах в Амурской, Кемеровской и Томской областях, сообщили «Известиям» в Минприроды РФ. Подробности — в материале издания.