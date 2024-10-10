Аналитик призвал Турцию создать общий банк с Россией

Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
«США давят на банковский сектор, чтобы препятствовать торговле Турции и России. Это давление, вне всякого сомнения, будет продолжаться в ближайшей перспективе», — завил аналитик РИА Новости.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию.
«Необходимо усилить механизмы торговли Турции с Россией через третьи страны. Мы видим эти механизмы на мировых рынках. Что касается проблемы денежных переводов, то тут становится обязательным вопрос о создании общего турецко-российского банка. Это будет коренным решением проблемы», — сказал Латифоглу.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
Эксперт также обратил внимание на то, что на фоне увеличения товарооборота между Анкарой и Вашингтоном, в СМИ создается впечатление о некотором «потеплении» в отношениях Турции и США.
«Но не стоит забывать, что Турция все еще находится под санкциями CAATSA (“О противодействии противникам Америки посредством санкций”) и на горизонте не видна их отмена», — сказал собеседник агентства.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. При этом, турецкий лидер отмечал, что Турция предпримет шаги по взысканию 1,45 миллиарда долларов у США, вложенных в проект по закупке F-35.