Алжир отстранил крупнейшего конкурента России в закупках пшеницы

Западная Сахара — территория на северо-западном побережье Африки. С 1973 года там действует «Фронт Полисарио» — военно-политическая организация, выступавшая за независимость сначала от Испании, потом от Марокко. Сегодня «Полисарио» контролирует примерно четверть территории Западной Сахары. Крупнейший город региона Эль-Аюн находится под контролем Марокко; в 2021 году 22 африканские страны открыли там или в другом городе Дахле свои консульства, признав тем самым право Марокко на Западную Сахару. В 2020 году претензии королевства на этот регион признали США.