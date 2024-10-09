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Выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая

В сентябре выдачи семейной ипотеки выросли на 15% и превысили 199 млрд рублей — это сопоставимо с показателями мая 2024-го, когда условия госпрограммы еще не ужесточили. Такие данные следуют из статистики «Дом.РФ» («Известия» ее изучили).

Источник: РИА "Новости"

«Спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины — по объему», — сообщил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Участники рынка подтверждают восходящую тенденцию. Объем выдач по семейной ипотеке по сравнению с августом в банке «Дом.РФ» вырос на 60%, в Абсолют Банке — на 52%, а в ВТБ — на четверть, сообщили представители организаций. «Известия» также направили запросы в другие крупнейшие банки.

Сейчас, когда ставки по рыночным кредитам находятся выше 20%, семейная ипотека остается для многих единственной возможностью получить кредит на доступных условиях, пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

В прошлом месяце крупнейшие финансовые организации столкнулись с дефицитом лимитов по программе для семей с детьми — к 18 сентября «Сбер» и Альфа-банк использовали их на 95%. Из-за этого отдельные игроки рынка приостановили выдачи или повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%, фактически поставив программу «на стоп».

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что вопрос по увеличению лимитов на этот год по семейной ипотеке сейчас прорабатывается.