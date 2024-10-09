Выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая

Участники рынка подтверждают восходящую тенденцию. Объем выдач по семейной ипотеке по сравнению с августом в банке «Дом.РФ» вырос на 60%, в Абсолют Банке — на 52%, а в ВТБ — на четверть, сообщили представители организаций. «Известия» также направили запросы в другие крупнейшие банки.