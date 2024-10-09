Выдачи IT-ипотеки выросли в 2,6 раз после перезапуска программы

После корректировки условий ставка по IT-ипотеке выросла с 5% до 6% годовых, а лимит сократился до 9 млн во всех регионах (раньше в городах-миллионниках он достигал 18 млн рублей). Уменьшилось и число компаний, работники которых могут рассчитывать на одобрение заявки по этой госпрограмме (теперь эти организации не только должны иметь соответствующий статус, но и быть получателями налоговых льгот).