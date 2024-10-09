В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes

В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.