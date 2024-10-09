Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Wildberries заверили, что маркетплейс не планируется переименовывать в Wibes: регистрация новых доменных имен объединенной компании Wildberries и Russ не связана с ребрендингом, возможно, они будут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании.

Источник: РИА Новости

Согласно данным сервиса проверки доменных имен Whois+, объединенная компания Wildberries и Russ 9 октября зарегистрировала домен Wibes.ru у одного из крупнейших российских регистраторов доменов для бизнеса Ru-center.

«Регистрация доменов не связана с ребрендингом. Доменные имена могут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов», — сказали в пресс-службе.

В июле стало известно, что домен маркетплейса Wildberries — Wildberries.ru — теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.

В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.