В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes

Согласно данным сервиса проверки доменных имен Whois+, объединенная компания Wildberries и Russ 9 октября зарегистрировала домен Wibes.ru у одного из крупнейших российских регистраторов доменов для бизнеса Ru-center.
«Регистрация доменов не связана с ребрендингом. Доменные имена могут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов», — сказали в пресс-службе.
В июле стало известно, что домен маркетплейса Wildberries — Wildberries.ru — теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.