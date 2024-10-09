В свои руки: регионам могут позволить стабилизировать цены на все товары

Еще один пример — виниловые обои, которые с января 2022 года по июль 2024 года увеличились в цене в среднем по всем федеральным округам чуть менее чем в два раза: для сравнения, за предыдущие пять лет цена данного вида обоев выросла в среднем всего на 14%. Лидером в удорожании стал Северо-Западный федеральный округ, где товар вырос в цене более чем на 200% и если в 2017 году стоимость товара от средней заработной платы в округе составляла чуть более 1%, то в 2024-м она превысила 2%.