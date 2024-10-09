В свои руки: регионам могут позволить стабилизировать цены на все товары

ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как заявили «Известиям» в экспертном сообществе, нововведение коснется прежде всего вещей, занимающих максимальную долю в расходах потребителей, а также тех, которые быстрее всего дорожают. Для каких федеральных округов это нововведение будет наиболее актуально и стоимость каких конкретно товаров увеличивается быстрее всего, разбирались «Известия».
На усмотрение регионов
Проект постановления правительства предоставит всем региональным органам государственной власти возможность заключения соглашений о стабилизации цен на различные товары в случае возникновения такой необходимости, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.
«Как уже отмечалось ранее, регионы по-прежнему будут определять позиции товаров самостоятельно», — отметили в антимонопольной службе.
Это нововведение будет наиболее актуально в регионах с высокой инфляцией, низким уровнем доходов населения и ограниченным доступом к товарам, где цены значительно выше, чем в соседних субъектах РФ, сказал «Известиям» эксперт консультационного совета по цифровой трансформации при Минпромторге Алексей Никонов.
— Например, Сибирский федеральный округ характеризуется средним уровнем доходов населения и высокой инфляцией. В ДФО наблюдается высокая зависимость от импорта, что приводит к более высоким ценам на товары. СКФО отличается низким уровнем доходов населения и развитием малого бизнеса, — заметил эксперт.
Это не исчерпывающий список регионов, отметил он, и актуальность нововведения может быть различной в разных субъектах — в зависимости от конкретной экономической ситуации.
«Известия» направили запрос в Минэк, но на момент публикации ответ получен не был.
Основные категории
ФАС не определяет конкретных категорий товаров, на которые будут снижать цены, это будут решать региональные органы власти. Однако, учитывая текущую ситуацию, можно предположить, что в первую очередь внимание будет уделено продуктам питания,
— Базовые продукты, такие как хлеб, крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты, наиболее востребованы и влияют на уровень жизни населения. Также, возможно, будут регулироваться цены на лекарства, средства гигиены, одежды и обувь, — считает Алексей Никонов.
Предложение ФАС о расширении возможностей по стабилизации цен может стать важным инструментом в борьбе с инфляцией и позволит повысить доступность товаров для граждан. Однако важно помнить, что этот механизм — не универсальное решение всех проблем. Эффективность данного нововведения будет зависеть от правильной реализации на региональном уровне.
Возможно, кроме продуктов питания для заключения соглашения о стабилизации цен будут использоваться данные о товарах, которые занимают максимальную долю в расходах потребителя, а также о тех, которые быстрее всего дорожают, считает старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
— Среди последних можно отметить ряд непродовольственных товаров из перечня товаров первой необходимости — это некоторые гигиенические принадлежности: мыло, шампуни. Туалетное мыло, к примеру, в период с января 2022 года по июль 2024-го выросло в цене в среднем по всем федеральным округам примерно на 44%. Для сравнения, за предшествующие 2022 году пять лет его цена возросла только на 33%, — сказала «Известиям» эксперт. — Кроме того, для попадания в перечень можно рассмотреть автомобильный бензин и зоотовары, отдельно стоит отметить некоторые строительные материалы и канцелярские товары.
К примеру, цемент тарированный (50 кг) в стоимостном выражении с января 2017-го по декабрь 2021 года при усреднении по всем федеральным округам подорожал на 32%, а с января 2022 года по июль 2024-го — на 52%. Наибольшее удорожание в последнее время наблюдалось в Уральском ФО, где его стоимость за два с половиной года выросла с 382 до 649 рублей.
Еще один пример — виниловые обои, которые с января 2022 года по июль 2024 года увеличились в цене в среднем по всем федеральным округам чуть менее чем в два раза: для сравнения, за предыдущие пять лет цена данного вида обоев выросла в среднем всего на 14%. Лидером в удорожании стал Северо-Западный федеральный округ, где товар вырос в цене более чем на 200% и если в 2017 году стоимость товара от средней заработной платы в округе составляла чуть более 1%, то в 2024-м она превысила 2%.
— Тетради и ручки за последние 2,5 года подорожали соответственно на 75 и 46%, за предыдущие пять лет рост цены был 28 и 34%, — заметила Евгения Траутман.
Распространение практики
Постановлением правительства № 662 органам государственной власти субъектов уже были предоставлены временные полномочия по заключению соглашений, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, отметил эксперт Президентской академии Андрей Тенишев.
— Сегодня это 24 позиции продовольственных товаров и органы власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которым предоставлены такие полномочия. Проектом предлагается распространить действие постановления № 662 на все регионы и любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен. Такой подход позволит регионам самим выбирать, стоит или нет пользоваться им таким инструментом. И если да, то на какие именно товары надо ограничивать рост цен, — сказал «Известиям» Андрей Тенишев.
Важно, что для хозяйствующих субъектов предусмотрен добровольный характер заключения таких соглашений, поскольку в каждом регионе своя ситуация с ценами на товары, отметил он.
ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год — с 4,3−4,8% до 6,5−7% и с 4% до 4−4,5% соответственно. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5−7%) на 2024 год.
Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году, до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025-м — до 4,5% с 4,0%.
По данным Росстата, за первые семь месяцев реальная зарплата в среднем по стране выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июле 2024 года составила 85,017 тыс. рублей, повысившись на 18,0% по сравнению с июлем 2023 года.