В России появится универсальный QR-код: как будут оплачиваться покупки

В ЦБ обратили внимание на то, что такой быстрый рост платежей по QR-коду связан в частности с тем, что у СБП появилась собственная программа лояльности. Соответственно, люди могут вернуть часть денег за покупки. Раньше было достаточно сложно убедить владельцев карт с кешбэком рассчитываться с помощью QR-кода. Дело в том, что при оплате через СБП они не получают бонусы от банка. Теперь же покупатель может сам выбрать, какой способ платежа ему лучше подходит.