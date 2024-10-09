В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость

Стоимость чистых активов в массовых закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ) достигла ₽488 млрд, в индивидуальных — ₽12,8 трлн. В обеих категориях больше всего фондов имеют инвестиционную стратегию, предполагающую вложения в недвижимость. Такие данные привела директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на сессии «Развитие ЗПИФ», проходящей в Екатеринбурге в рамках Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
С конца 2022 года по конец июля 2024 года самый большой приток средств зафиксирован в индивидуальных и корпоративных ЗПИФ (менее 100 пайщиков) — их совокупная стоимость чистых активов (СЧА) увеличилась на 95%, до 12,8 трлн.
«Это самая бурно развивающаяся часть паевых фондов. На начало 2023 года их было чуть больше 1,5 тыс., сейчас их уже больше 2 тыс. Прирост 38%, соответственно, СЧА в этих фондах исчисляется уже в триллионах, и за неполные два года увеличились практически в два раза — с 6,6 трлн до 12,8 трлн рублей», — сказала она, в то же время отметив небольшую численность пайщиков данных фондов. С начала 2023 года по июль 2024-го их число увеличилось с 4 до 4,8 тыс. человек (+19%). Соответственно, средний счет пайщика в индивидуальном ЗПИФе составляет ₽2,7 млрд.
«Мы видим, что это огромный сегмент, который тоже развивается. Мы все с вами знаем, каковы причины этого развития. Это и в том числе те события 2022 года, которые нашли для закрытых паевых инвестиционный фондов новое применение, вызванное в том числе санкционным режимом. Хорошо, что такая возможность была, и что она была в моменте использована, не надо было придумывать какие-то новые инструменты», — отметила Шишлянникова.
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения налоговой системы, которые затронут как налогообложение корпораций, так и тех дивидендов, которые они направляют своим акционерам. Налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Ставки по налогу на доход с дивидендов останутся прежними — 13% и 15% — но изменится порог, к которому будет применяться ставка 15%. Если раньше эта граница составляла ₽5 млн в год, то с 1 января — ₽2,4 млн. Другие доходы физических лиц будут облагаться в рамках пятиступенчатой прогрессии по ставкам от 13 до 22% в зависимости от размера годовых доходов.
Брокерская компания «Атон» считает, что крупные акционеры, владеющие своими долями через ЗПИФ, захотят выплатить больше дивидендов до конца 2024 года, чтобы заплатить меньше налогов в 2025-ом. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что для акционеров, владеющих акциями не напрямую, а через закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ), с 2025 года нагрузка при выплате дивидендов существенно увеличится.
В массовых ЗПИФах (более 100 пайщиков) также наблюдается рост всех показателей:
- количество таких фондов с конца 2022 года по конец июля 2024 года — увеличилось с 41 до 73 шт. (+78%). Более половины из них (44 шт. или 60%) предназначены для неквалифицированных инвесторов;
- совокупная СЧА таких ЗПИФ увеличилась с ₽299 млрд до ₽488 млрд (+63%). На ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится ₽273 млрд или 56%;
- количество пайщиков в таких ЗПИФ увеличилось с 122 до 289 тыс. шт. (+138%). На ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится 250 тыс. пайщиков или 87%.
В обеих категориях ЗПИФов как массовых, так и индивидуальных самым популярным активом является недвижимость. В массовых фондах в половине случаев — 38 ПИФ — инвестиционная стратегия предполагает вложения в недвижимость, имущественные права или права аренды недвижимости. На вложения в эти же активы ориентированы чуть менее четверти (24%) всех индивидуальных и корпоративных ЗПИФ — 517 шт.
ЗПИФ для квалифицированных инвесторов (квалинвесторов) — это особая разновидность фондов, которые имеют расширенные операционные и управленческие возможности, могут не раскрывать информацию о фонде, сделках, пайщиках, выдавать займы и, наоборот, привлекать их в фонды.
Операции, совершаемые с имуществом ЗПИФов, и само имущество ЗПИФов имеют специальный налоговый режим:
- налог на прибыль — 0%. Доходы, поступающие в состав ЗПИФа (от продажи имущества или сдачи его в аренду, дивиденды, проценты и любые иные доходы), не облагаются налогом на прибыль. Если прибыль реинвестируется, то повышается доходность;
- налог на добавленную стоимость (НДС). Операции с активами ЗПИФа облагаются НДС в общем режиме: при приобретении в состав фонда имущества, операции с которым облагаются НДС, возникает налог к возмещению из бюджета (к зачету), соответственно, при реализации такого имущества — налог к уплате;
- налог на имущество организаций, земельный налог. Имущественные налоги оплачиваются за счет средств ЗПИФа. ЗПИФы платят пониженную ставку земельного налога в отношении земельных участков, на которых разрешено жилищное строительство.
В состав имущества ЗПИФов могут входить различные виды активов, обладающих имущественной ценностью:
- ценные бумаги как частных, так и публичных компаний;
- драгоценные металлы и металлические счета;
- недвижимость и права на нее;
- художественные ценности;
- деривативы (фьючерсы и опционы);
- денежные средства в рублях и валюте на счетах и во вкладах;
- доли участия в уставном капитале;
- права участия в инвестиционных товариществах;
- права на результаты интеллектуальной деятельности;
- займы и кредиты, а также имущество, полученное при взыскании залогов.