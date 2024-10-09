В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость

«Это самая бурно развивающаяся часть паевых фондов. На начало 2023 года их было чуть больше 1,5 тыс., сейчас их уже больше 2 тыс. Прирост 38%, соответственно, СЧА в этих фондах исчисляется уже в триллионах, и за неполные два года увеличились практически в два раза — с 6,6 трлн до 12,8 трлн рублей», — сказала она, в то же время отметив небольшую численность пайщиков данных фондов. С начала 2023 года по июль 2024-го их число увеличилось с 4 до 4,8 тыс. человек (+19%). Соответственно, средний счет пайщика в индивидуальном ЗПИФе составляет ₽2,7 млрд.