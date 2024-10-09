Торговля потеряет до 100 млрд рублей на сдерживании цен на яйца

Помимо самого предложения о запрете такого бонуса за продвижение в магазинах, ФАС провела расчеты — с какими дополнительными издержками столкнуться торговые сети. Ведь ритейлеры недополучат часть своих доходов, плюс потратят средства на перезаключение договоров.
Антимонопольная служба взяла горизонт оценки в шесть лет, как того требует регулирование для подобного анализа, то есть речь идет о периоде 2024−2030 годов. ФАС насчитала 92,6 млрд рублей недополученной прибыли ритейлеров непосредственно от запрета на вознаграждение и еще 5,7 млрд рублей уйдет на перезаключение договоров поставки с производителями яиц. В итоге получается 98,3 млрд рублей, которые потеряет отрасль.
ФАС перемножала между собой сразу несколько показателей. Служба исходила из того, что средняя цена яйца куриного в 2023 году составила 6,47 рублей за 1 штуку. По данным Росстата, в том году продали 34 млрд рублей. Также служба учитывала макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому индекс потребительских цен в 2024 году составит 104,5%, в 2025 году — 104%, в 2026 году — 104%. Динамика производства яиц между тем будет нарастать: в 2024 году к предыдущему году она составит 0,6%, в 2025 — 0,6% и в 2026 году — 0,2%.