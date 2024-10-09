Торговля потеряет до 100 млрд рублей на сдерживании цен на яйца

ФАС перемножала между собой сразу несколько показателей. Служба исходила из того, что средняя цена яйца куриного в 2023 году составила 6,47 рублей за 1 штуку. По данным Росстата, в том году продали 34 млрд рублей. Также служба учитывала макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому индекс потребительских цен в 2024 году составит 104,5%, в 2025 году — 104%, в 2026 году — 104%. Динамика производства яиц между тем будет нарастать: в 2024 году к предыдущему году она составит 0,6%, в 2025 — 0,6% и в 2026 году — 0,2%.