Связанный с Ткачевым холдинг Mantera Group сменил владельца

С Баталовым связывали ряд крупных курортных проектов в Сочи, в частности, отели и оператора казино в игорной зоне. По состоянию на конец 2023 года бизнесмен входил в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», а ранее занимал должность первого заместителя гендиректора «Сочи-Парк» (на ее балансе находится застройщик Five Development). Все эти активы связывают с семьей Ткачева. Компанию «Юг-Бизнеспартнер» Forbes также называл аффилированной с Баталовым. Кроме того, бизнесмен выступает учредителем УК «Терра Эссет Менеджмент» — под ее управлением находится закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие», который в апреле этого года приобрел дачу Сталина в Мытищах.