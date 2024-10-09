Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро

Изначально в иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям — от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро.
Как пояснили представители сторон в суде, российский банк своими гарантиями обеспечивал обязательства концерна Siemens по его контрактам с РЖД на поставку поездов. После отказа Siemens от исполнения контрактов в 2022 году и последующих разбирательств, закончившихся в пользу РЖД, российский «Юникредит банк» произвел выплаты по гарантиям в адрес железнодорожной компании.
Затем российский банк в порядке регресса обратился с иском к немецкому UniCredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям. Суд первой инстанции в среду удовлетворил иск частично, уменьшив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика взысканы проценты до даты фактического исполнения обязательств.
Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает «Юникредит банк». Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России за 2023 год составила 665 миллионов евро против 200 миллионов убытка годом ранее. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. В мире на тот момент было 29 таких банков.
Siemens в мае 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и расторгнуть контракты поставки и сервисные договоры на техническое обслуживание ранее поставленных поездов.