Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро

Изначально в иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям — от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро.