Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банка

«Поскольку сейчас введено банкротство, то по закону все это имущество, включая нефтяные компании и недвижимость, должно быть возращено Росимуществом в конкурсную массу Хотина. Также Росимущество лишится возможности управлять этими активами. Отныне на него помимо Росимущества смогут претендовать иные кредиторы, включая банки и АСВ. Но делить они его будут не произвольно как сейчас, а пропорционально размеру их требований к Хотину», — пояснил адвокат. По словам Хлюстова, для Росимущества это «станет большой проблемой», поскольку введением личного банкротства предпринимателя «фактически была сорвана национализация активов, приписываемых Хотину».