Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банка

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов, передает «РИА Новости».
Она начата по заявлению Альфа-банка. Суд включил в реестр требований кредиторов обязательства Хотина перед банком на более 53,6 млрд руб. основного долга и более 53 млрд руб. неустойки. Финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил Владимира Хмелева из ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
Адвокат Павел Хлюстов, защищающий Хотина в деле о банкротстве, заявил РБК, что предприниматель и защита всегда возражали против введения процедуры и считают, что оснований для нее не существует.
«Поскольку сейчас введено банкротство, то по закону все это имущество, включая нефтяные компании и недвижимость, должно быть возращено Росимуществом в конкурсную массу Хотина. Также Росимущество лишится возможности управлять этими активами. Отныне на него помимо Росимущества смогут претендовать иные кредиторы, включая банки и АСВ. Но делить они его будут не произвольно как сейчас, а пропорционально размеру их требований к Хотину», — пояснил адвокат. По словам Хлюстова, для Росимущества это «станет большой проблемой», поскольку введением личного банкротства предпринимателя «фактически была сорвана национализация активов, приписываемых Хотину».
«Ключевая проблема в том, что ранее по иску Генпрокуратуры Замоскворецким судом Москвы в пользу Росимущества была изъята нефтяная группа “Русь-ойл”, якобы принадлежащая Хотину. Замоскворецкий суд посчитал, что нефтяные активы являются собственностью Хотина», — пояснил Хлюстов. Он добавил, что приставы в рамках исполнения решения Замоскворецкого суда дополнительно требуют национализировать «недвижимое имущество общей площадью 1,5 млн метров, также якобы принадлежащее Хотину», включая часть гостиницы Four Seasons и ТЦ «Горбушкин двор», которые переданы в управление Росимущества.
Альфа-банк в 2019 году подал в Мещанский суд пять исков о взыскании долгов против Хотина и связанных с ним компаний. Банк отмечал, что они связаны с нарушением мирового соглашения с предпринимателем, заключенного полтора года назад и касавшегося спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на $700 млн. В 2020-м Альфа-банк и Хотин заключили мировые соглашения об урегулировании задолженности на $590 млн, но сооснователь банка Петр Авен позднее отмечал, что они не исполняются.
Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. С 2019 года он был сначала под арестом, а потом под запретом определенных действий, однако осенью 2023-го предпринимателя отправили в СИЗО. В марте Хотина приговорили к девяти годам колонии общего режима.
В сентябре Замоскворецкий суд по иску ФНС постановил взыскать в доход государства 220,4 млрд руб. с Хотина. За лето приставы изъяли принадлежавшие предпринимателю бизнес-центры Cherry Tower и «Агат», ТЦ «Черемушки», часть отеля Four Seasons и другое имущество. В прошлом году суд постановил обратить в доход государства 100% в структурах «Русь-ойла».