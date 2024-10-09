Российский рынок акций, нефть ниже $77, индекс ОФЗ: дайджест инвестора

По их мнению, в таких условиях есть риск того, что цена нефти и дальше пойдет вниз также быстро, как до этого росла. «Однако по-прежнему полагаем, что справедливая цена нефти находится в диапазоне $75-$80 по Brent и любое приближение к $70 можно рассматривать как хорошую точку для входа», — добавили аналитики.