Российский рынок акций, нефть ниже $77, индекс ОФЗ: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов во вторник, 8 октября, индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,2% — до 2788,37 пункта. Индекс РТС (RTSI) опустился на 0,24% — 913,97 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях (IMOEXCNY) упал на 1,14% — до 941,75 пункта. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи не показывал значительных изменений.
В плюсе закрылись расписки железнодорожного оператор Globaltrans (+1,8%). Ранее Globaltrans подала заявку на делистинг расписок с Мосбиржи и объявила о выкупе бумаг по цене ₽520 за бумагу. Выкуп закончится 6 ноября 2024 года. ГДР Globaltrans будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торги ими будут прекращены с 12 ноября. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 18 октября 2024 года. Globaltrans планирует получить листинг на Астанинской международной бирже (AIX).
Индекс Мосбиржи по-прежнему находится в рамках боковика, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин. Сверху подъем индекса ограничен областью 2880−2900 пунктов, снизу ближайшие уровни поддержки на 2730−2750 пунктов. По мнению эксперта, в ближайшее время движения в этом коридоре продолжатся.
После затишья обычно бывает всплеск волатильности и направленное ценовое движение рынка, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он не исключает возобновления роста рынка. Сформированный осенний позитивный тренд может получить развитие, и к концу сезона индекс Мосбиржи способен выйти на круглые 3000 пунктов, даже несмотря на риски очередного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, полагает эксперт.
Цены на нефть
Цена нефть Brent сильно просела на торгах во вторник, 8 октября. На минимуме снижение достигало 5,65%, до $76,36 за баррель. По итогам торгов декабрьский фьючерс на нефть этого сорта на бирже ICE подешевел на 4,63%, до $77,18 за баррель.
Цены на нефть упали после того, как Национальная комиссии по развитию и реформам Китая завершила пресс-конференцию, не объявив о дополнительных мерах стимулирования экономики Китая.
Пекин воздержался от объявления новых стимулов после возвращения страны из недельного отпуска, что усугубило опасения относительно траектории роста спроса со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти, пишет Bloomberg.
«Фактор экстремальной волатильности — расширение и сужение риск-премии в барреле на фоне неопределенности исхода ближневосточного конфликта», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции» отмечают, что давление на котировки нефти оказала новость о том, что министр обороны Израиля собирается посетить Вашингтон. «Это как минимум означает, что ответные действия Израиля в отношении Ирана задерживаются. Вероятно, администрация США будет предлагать Израилю как минимум подождать с ответом до окончания президентских выборов в США — остался всего месяц», — пишут эксперты в телеграм-канале.
По их мнению, в таких условиях есть риск того, что цена нефти и дальше пойдет вниз также быстро, как до этого росла. «Однако по-прежнему полагаем, что справедливая цена нефти находится в диапазоне $75-$80 по Brent и любое приближение к $70 можно рассматривать как хорошую точку для входа», — добавили аналитики.
Индекс ОФЗ
Индекс гособлигаций России (RGBI) в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. По итогам торгов вторника, 8 октября, индикатор снизился на 0,29%, до 99,38 пункта. За последний месяц индекс ОФЗ потерял в совокупности 5,38%.
Директор по стратегии ФГ «Финам» связывает падение RGBI с ожиданиями повышения ключевой ставки и общей напряженностью на долговом рынке.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что «рынок деривативов на горизонте шести месяцев уже закладывает ключевую ставку на уровне 21%, что уже приближается к нашему негативному сценарию (22%)». Впрочем, в базовом сценарии эксперт ожидает начала охлаждения экономики и инфляционных процессов, что позволит ЦБ ограничиться ставкой на уровне 20%.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин в качестве одной из причин давления на облигации называет непрерывное ослабление рубля, увеличивающее инфляционные риски.
Во вторник курс юаня на Мосбирже вырос на 1,04%, до ₽13,6495. На пике пара CNY/RUB поднималась почти до ₽13,7. Аналитики «Финама» указывают на важность этого уровня — на этой отметке остался незакрытый гэп после резкого укрепления рубля осенью прошлого года.
По мнению Василия Карпунина, в ближайшее время распродажи на рынке долга могут остановиться, однако поводов для значительного роста облигаций до заседания ЦБ 25 октября пока нет.
В фокусе для инвесторов на этой неделе станут итоги аукционов ОФЗ, пишет Дмитрий Грицкевич из ПСБ.
«Активизация размещений флоатеров могут свидетельствовать о смене стратегии Минфина для выполнения амбициозной программы на четвертый квартал, что будет негативно воспринято рынком облигаций (в первую очередь сегментом флоаторев). Сохранение умеренных объемов размещений будет нейтрально для котировок», — считает эксперт. Вторым фактором влияния, по его мнению, станет традиционная недельная инфляция, которая пока демонстрирует крайне медленное торможение.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,15, продать — по ₽94,05;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,4, продать — по ₽94,65.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105, продать — по ₽104,25;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,05, продать — по ₽103,9.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14.
Корпоративные события
«Эталон»: операционные результаты за девять месяцев 2024 года.
Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за сентябрь.
Другие важные события
Петербургский международный газовый форум. День второй.
Аукционы по продаже ОФЗ-29024 и ОФЗ-29025.
Россия: данные об оценке индекса потребительских цен, неделя.
Германия: данные об экспорте и импорте, август — 9:00 мск.
США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск.
США: Протокол заседания ФРС — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2788,37 (-0,2%).
Индекс РТС: 913,97 (-0,24%).
S&P 500: 5751,13 (+0,97%).
Dow Jones Industrial Average: 42 080,37 (+0,3%).
NASDAQ Composite: 18 182,92 (+1,45%).