Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт

«Баланс спроса и предложения зелёного кофе находится сейчас в паритете, однако на следующий урожайный год в глобальном масштабе прогнозируется дефицит предложения. Ситуация уже происходила 4−5 лет назад. Индустрия с ней справилась. Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдёт корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение предложения внутри категории», — сказал он.