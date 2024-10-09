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Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году в мире, для россиян будет вряд ли заметен, скорее, скорректируется стоимость и произойдет некоторое изменение ассортимента в магазинах, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров.

Источник: © РИА Новости

«Баланс спроса и предложения зелёного кофе находится сейчас в паритете, однако на следующий урожайный год в глобальном масштабе прогнозируется дефицит предложения. Ситуация уже происходила 4−5 лет назад. Индустрия с ней справилась. Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдёт корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение предложения внутри категории», — сказал он.

Он отметил, что производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок.

По его словам, есть множество программ поддержки фермеров, в которых участвуют как крупные игроки, так и правительства самих стран, для которых кофе является важным источником экспортных доходов.