Россияне назвали желаемый размер корпоративной пенсии

Исследование показало, что у 70% россиян на работе не предусмотрена корпоративная пенсия, о том, что такая опция в компании предусмотрена, сообщили 8%. Из тех, у кого есть возможность подключиться к корпоративной пенсионной программе, участвуют в ней 48%, более трети — 33% — не хотят этого.