«Почта России» объявила о денежных переводах в Турцию без комиссии

Турция традиционно входит в число наиболее популярных направлений для поездок российских туристов за рубеж. За три летних месяца 2024 года Турцию посетили 2,73 млн россиян — на 7% больше, чем в июне—августе предыдущего года. Кроме того, число поездок стало рекордным с 2019 года.