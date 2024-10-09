Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС

Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.