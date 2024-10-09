Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС

«Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ. Половина европейских компаний считают стоимость энергии основным препятствием для инвестиций. В энергоемких отраслях, важных для экономики ЕС, производство упало на 10−15%», — сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вел телеканал HirTV.
Венгерский премьер призвал «отказаться от иллюзий, что “зеленый переход” предложит решение этой проблемы». По его словам, доля ископаемого топлива, «в соответствии со всеми исследованиями, не изменится значительно до 2030 года».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.
Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5−10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы «американским друзьям» о том, кто выигрывает в этой ситуации.