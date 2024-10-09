Облигации на минимуме: почему ОФЗ упали до уровней марта 2022 года

— Оба этих кейса мы сейчас и наблюдаем: налоговая реформа может дать 2,5−3,5 трлн рублей уже в следующем году, правда, не факт, что этот показатель будет расти в дальнейшем или хотя бы останется на таких значениях, потому что далеко не все предприятия выживут от такого роста налогов. А девальвация происходит прямо сейчас — 5 августа доллар стоил 85 рублей, 4 сентября — 88. Сегодня — 96. Так что выплаты по этим ОФЗ определенно будут проблемой, хоть и не такого масштаба, как в США — там госдолг дорос до космических размеров, — указал Кричевский.