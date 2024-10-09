Облигации на минимуме: почему ОФЗ упали до уровней марта 2022 года

Индекс RGBI, отражающий котировки российского рынка государственных облигаций, вновь рухнул: его значение опустилось ниже 100 пунктов. Это очень мало — последний раз такие цифры наблюдались на фоне биржевой паники в марте 2022 года. Бумаги продолжают падать из-за опасений об очередном повышении ключевой ставки и сохранения высокой инфляции. Между тем столь высокая доходность государственных бумаг может создать проблемы в будущем, учитывая относительно высокие объемы бюджетных заимствований в ближайшие годы. Подробности — в материале «Известий».
Антирекорд с 2022 года
RGBI неуклонно падает с прошлого лета. В июне 2023 года он составлял около 130 пунктов, снизившись таким образом на 30% менее чем за полтора года. На таких низких уровнях индекс находился всего два раза в истории — в 2015 и 2022 годах. При этом, в отличие от тех эпизодов, нынешнее падение носит более плавный и долгосрочный характер. Средние доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) сейчас превышают 17%, а для более длинных бумаг могут быть выше 20%.
Доходность ОФЗ в норме коррелирует с ключевой ставкой: чем больше последняя, тем ниже стоимость облигаций и выше их доходность. Дополнительно падает и спрос на бумаги: несколько аукционов на ОФЗ с постоянным купонным доходом в этом году не состоялись по причине отсутствия покупателей. Хотя бумаги предлагают беспрецедентно высокую доходность, инвесторы предпочитают оставаться в стороне, резонно ожидая, что бумаги упадут еще сильнее, и вот тогда можно будет выйти на рынок.
Отсутствие интереса к облигациям ясно показывает, что дна игроки на рынке не видят. Альтернативой бумагам с постоянным купоном являются флоутеры, процент по которым напрямую зависит от ставок рефинансирования и инфляции, и инвесторы сейчас активно покупают подобные инструменты.
Негатива в последние дни добавил трехлетний бюджет. Хотя проект подразумевает снижение дефицита и соответственно заимствований (что должно уменьшить объем предложения), он же дал понять о повышении тарифов ЖКХ, которые должны увеличиться почти на 12%. Это сильнейший проинфляционный фактор, который может побудить ЦБ держать ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось.
— Причин для того, чтобы падение индекса RGBI остановилось, сейчас нет абсолютно никаких, — объясняет финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Он напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ и риторики регулятора, и когда рост ставки остановится и сменится направление, тогда и начнется рост индекса ОФЗ. Сейчас, когда начались вбросы о том, что в декабре ставка может дойти до 22% годовых, расти индексу совершенно не с чего, и дна пока что не видно.
По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, Банк России начиная с июля переставляет уровень ставки для достижения цели по инфляции в следующем году.
— После сентябрьского решения Банка России по ключевой ставке сформировался консенсус по ее дальнейшей траектории с учетом новых вводных по бюджету и тарифам на следующий год. Все ожидают повышения ставки до 20% в октябре. Момент и скорость снижения будут определяться траекторией замедления экономики. Вышеуказанный сценарий предполагает управляемое замедление экономики.
«Отличное время для покупки»
При этом гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко отмечает, что на фоне текущей ситуации не стоит говорить о запредельной доходности облигаций федерального займа и проблемах для экономики в целом. Доходность ОФЗ соответствует ставке, это просто маркер рынка. Никакой паники нет, и возможности для заработка остаются.
Она добавила, что для долгосрочных инвесторов ОФЗ всё еще остаются отличным вложением и сейчас хорошее время для покупки.
— Даже если ключевую ставку повысят, то это будет незначительное увеличение. Однако в течение следующих пяти лет ставка, скорее всего, будет существенно снижена. Правда, если цель — обеспечить постоянный денежный поток, лучше выбирать короткие облигации или бумаги с плавающей ставкой, — комментирует собеседница.
Куда пойдет Минфин.
Рост доходности ОФЗ означает, что стоимость заимствований для государства постоянно растет. Соответственно, выплата процентов по госдолгу увеличится в будущем. Может ли правительство отказаться от займов из-за невыгодности их условий и как это повлияет на бюджет? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что каких-то радикальных проблем тут возникнуть не должно, но тяжесть увеличенного бремени почувствовать придется.
— Отвечая на вопрос, будет ли Минфин ограничивать себя в заимствованиях, стоит для начала понять его зону ответственности. Ведомство работает в рамках задач бюджета и не влияет на политику ЦБ. Соответственно, все заимствования будут происходить в границах плана по бюджету, — сказала Юлия Хандошко.
— Все понимают, что Минфин в этом квартале будет занимать так, как еще не занимал никогда — 2,4 трлн плана объективно выполнить не удастся, но ставки по облигациям определенно пойдут вверх, — отметил Алексей Кричевский. — Как результат, это станет грузом для бюджета на ближайшие 10 лет, потому что в последние два года займы идут сильно дороже, чем-то было раньше.
Он добавил, что в конечном итоге придется наращивать две другие статьи финансирования дефицита бюджета — увеличивать фискальную нагрузку и девальвировать национальную валюту.
— Оба этих кейса мы сейчас и наблюдаем: налоговая реформа может дать 2,5−3,5 трлн рублей уже в следующем году, правда, не факт, что этот показатель будет расти в дальнейшем или хотя бы останется на таких значениях, потому что далеко не все предприятия выживут от такого роста налогов. А девальвация происходит прямо сейчас — 5 августа доллар стоил 85 рублей, 4 сентября — 88. Сегодня — 96. Так что выплаты по этим ОФЗ определенно будут проблемой, хоть и не такого масштаба, как в США — там госдолг дорос до космических размеров, — указал Кричевский.
По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, Минфин, безусловно, будет ограничивать себя в заимствованиях.
— Это делается уже сейчас. Понятно, что программы размещений в IV квартале 2024-го и начале 2025-го выполнены не будут. Но в каком-то смысле это и является целью Банка России — создать сверхжесткие экономические условия.
В то же время Илья Федоров отмечает, что в Министерстве финансов уже заявили об отсутствии сокращений в плане заимствований в этом году.
— Опыт показывает, что Минфин выпускает флоутеры, когда нужно выполнить план, или делает нерыночные размещения, — подчеркнул собеседник «Известий».