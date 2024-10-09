Налоговые поступления в новых регионах превысили уровень всего 2023 года

Из пояснительной записки к проекту бюджета следует, что больше всего средств, выделяемых по программе, будет направлено на строительство, реконструкцию и ремонт жилых домов, административных зданий и социальных и инфраструктурных объектов (104,5 млрд руб.). Более 80 млрд в 2025 году в рамках госпрограммы выделят в адрес компании «Автодор — Управление проектами» на обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры. Около 40 млрд руб. по госпрограмме получит Фонд развития территорий для восстановления объектов и инженерных сооружений коммунальной инфраструктуры. Еще около 30 млрд руб. в рамках программы планируется выделить на строительство и ремонт административных зданий и зданий силовых ведомств, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Более 24,7 млрд планируется направить на меры социальной поддержки граждан, чье жилье и имущество утрачено или повреждено в результате боевых действий.