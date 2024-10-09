Налог успеха: бизнес просит досрочно расширить режим автоматизированной УСН

Бизнес предложил расширить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) с 2025 года на заинтересованные регионы. Об этом говорится в письме «Опоры России» в Минфин (есть у «Известий»). Сейчас этот механизм, при котором не требуется подавать декларации в ФНС, пилотируется в четырех субъектах. Пока распространить его на всю страну планируют с 2026-го. Однако сделать это следует быстрее — уже в следующем году, и ряд субъектов проявляют к этому интерес, полагает бизнес. В ФНС также сообщили, что готовы расширить территорию эксперимента. Как работает АУСН и каким компаниям она нужна — в материале «Известий».