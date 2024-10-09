Налог успеха: бизнес просит досрочно расширить режим автоматизированной УСН

Бизнес предложил расширить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) с 2025 года на заинтересованные регионы. Об этом говорится в письме «Опоры России» в Минфин (есть у «Известий»). Сейчас этот механизм, при котором не требуется подавать декларации в ФНС, пилотируется в четырех субъектах. Пока распространить его на всю страну планируют с 2026-го. Однако сделать это следует быстрее — уже в следующем году, и ряд субъектов проявляют к этому интерес, полагает бизнес. В ФНС также сообщили, что готовы расширить территорию эксперимента. Как работает АУСН и каким компаниям она нужна — в материале «Известий».
В каких регионах работает автоматизированная УСН
Режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (УСН) попросили распространить уже с 2025-го на заинтересованные регионы. Письмо с таким предложением бизнес-объединение «Опора России» направило в Минфин (есть у «Известий»). Сейчас этим режимом предприниматели могут воспользоваться лишь в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России на следующую трехлетку, расширить географию автоматизированной УСН планируется с 1 января 2026-го. Однако бизнес убежден, что сделать это следует досрочно.
Письмо поступило на рассмотрение в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Сейчас прорабатывается вопрос о технических возможностях ФНС для более раннего начала применения механизма. В налоговой при этом заявили редакции, что технически готовы расширить территории проведения эксперимента.
Ряд субъектов готов поддержать эксперимент и заинтересован в этом, так как механизм предусматривает автоматизацию процессов администрирования налогов, говорится в письме «Опоры России». Например, депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили добавить город в перечень пилотных регионов для внедрения автоматизированной УСН — такой законопроект уже внесен в Госдуму.
«Известия» направили запросы в регионы. В Марий Эл сообщили: если эксперимент признают успешным, то АУСН будет действовать во всех субъектах, в том числе в республике. Редакция также обратилась за оперативным комментарием в Минэк.
Расширение этого режима было бы актуально на регионы с высокой предпринимательской активностью, такие как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский край, заявил «Известиям» и президент ТПП РФ Сергей Катырин. По его словам, они уже готовы к внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Как действует автоматизированная УСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения заработала с 2022 года. Это режим, при котором организациям не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларацию, расчет по страховым взносам (РСВ) и другую отчетность, а также проходить налоговые проверки. ФНС получает эти сведения из контрольно-кассовой техники, от банков и из личного кабинета налогоплательщика, а затем самостоятельно рассчитывает сумму сбора.
Налоговая ставка при автоматизированной УСН на 2 п.п. больше, чем по обычной «упрощенке», — 8%. МСП и ИП на этом режиме освобождены от фиксированных взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Воспользоваться автоматизированной УСН могут только небольшие компании и ИП — с годовым доходом до 60 млн рублей и персоналом до пяти человек.
Автоматический расчет налога и минимизация отчетности востребованы среди малых и средних предприятий, поскольку у них ограничен штат и нет бухгалтерии, пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сейчас в России более 10 млн самозанятых. Следующий шаг развития для них — регистрация ИП и переход на упрощенную систему налогообложения, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Но тогда предпринимателю придется вести бухучет и другие формы отчетности, что может стать стоп-фактором.
— Перед ФНС и «Опорой России» была поставлена задача — сделать так, чтобы формированием налогов и отчетов занималась сама ФНС, а не предприниматель. Мы видим, что такой механизм очень удобен: не нужен бухгалтер, нет рисков, что налоги начислены неверно. Такая система как раз позволяет сделать следующий шаг, перейти к ИП и стать полноценным субъектом предпринимательства, — пояснил Александр Калинин.
Кроме того, благодаря автоматизированной УСН снижается административная нагрузка на бизнес, упрощаются многие управленческие процедуры, уверена заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве Российской Федерации Ольга Панина. По ее словам, от такой инициативы выиграет не только малый бизнес, но и государство, так как с использованием автоматизированной УСН собираемость налогов растет.
Какие преимущества дает бизнесу автоматизированная УСН
Впрочем, по результатам эксперимента в пилотных регионах на конец 2023-го автоматизированную УСН применяли только 10 тыс. предпринимателей — это не такой большой показатель в сравнении с числом организаций, которые используют обычную «упрощенку», подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин. По информации ФНС, декларации по УСН в прошлом году представили почти 4,5 млн предпринимателей и организаций.
Это связано с тем, что такой налоговый режим более узкий: он доступен только совсем небольшим организациям, пояснил Сергей Катырин. Минфин может откладывать распространение на все регионы такой меры из-за того, что бюджет в следующую трехлетку ожидается дефицитным, предположил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Ведь льгота при автоматизированной УСН предполагает неуплату страховых взносов. При этом, с другой стороны, предприниматель платит налоги по более высокой ставке.
Но постепенное расширение географии такого режима позволит снизить риски массового перехода на него с 1 января 2026 года, а также даст дополнительный импульс к его популяризации, считает Сергей Катырин из ТПП.
Самой системе необходимы доработки, такие как улучшенная интеграция с банковскими сервисами и гибкая настройка для разных видов бизнеса, сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Несмотря на то что основными преимуществами режима считаются упрощение для предпринимателей и рост налоговой дисциплины, сложности перехода могут возникнуть в регионах с низкой цифровой зрелостью. При этом механизм остается важным: он упрощает работу для маленьких компаний, которые в условиях санкций помогают с импортозамещением и платежами.