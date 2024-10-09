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Мишустин рассказал о росте авиаперевозок в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, восстанавливаются международные линии, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но, конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок», — сказал Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.