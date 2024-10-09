Мишустин рассказал о росте авиаперевозок в России

«В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии. Но, конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет — это освоение внутренних перевозок», — сказал Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.