Минюст США допустил возможность разделения Google

Антимонопольные органы заявили, что материнскую компанию Google Alphabet Inc. могут обязать предоставить конкурентам доступ к данным, которые корпорация использует для работы своей поисковой системы. Также Минюст требует, чтобы Google прекратила выплаты Apple и другим производителям устройств за то, чтобы ее поисковая система была выбрана по умолчанию на их устройствах и в веб-браузерах. Reuters отмечает, что в 2021 году компания потратила на эти цели $26,3 млрд.