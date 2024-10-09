Минфин России не ожидает существенных доходов от майнинга

«Мы здесь не рассчитываем на какие-то существенные доходы. Это первое. Почему? Потому что мы этой осенью договорились вместе с парламентариями принять соответствующее законодательное решение о налогообложении майнинга. Тогда будут уже и доходы. Но дело не в этом. Дело в том, что результат майнинга — это криптовалюта, по закону является средством платежа, в том числе с нашими иностранными торговыми партнерами. Важно также, что мы приняли решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе и иностранных ЦФА, для расчетов за наши товары, за экспорт наших товаров, за счет нашей внешней торговой деятельности», — сказал Силуанов.
«Поэтому важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчетов, как, в первую очередь, не внутри, а во внешнем контуре за товары и услуги, которые мы получаем от наших стран-партнеров», — подчеркнул министр.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.