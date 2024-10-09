Группа «Русагро» запустила процесс дробления акций

Сейчас на Мосбирже торгуются расписки компании, которые дают право на владение иностранными акциями кипрского холдинга ROS AGRO. Одна акция сейчас соответствует пяти распискам. «Русагро дробит акции именно российской компании, а не кипрского холдинга. Это нужно, чтобы затем бумаги легче было распределить между держателями расписок в рамках процесса принудительной редомициляции», — пояснили в «Т-Инвестициях».