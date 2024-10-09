Группа «Русагро» запустила процесс дробления акций. Новый номинал акций составит ₽2,5 вместо прежних ₽30. Об этом говорится в сообщении компании.
Котировки агрохолдинга «Русагро» (AGRO) на этом фоне снизились на 2,64% и на минимуме составили ₽1212,4 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 11:26 мск. К 12:05 мск снижение замедлилось до 2,21%, а цена восстановилась до ₽1217,8 за депозитарную расписку.
В «Русагро» запущен процесс по дроблению акций в рамках предписаний ЦБ, сообщили «Интерфаксу» в «Русагро».
«Внесение изменений в решение о выпуске — это только первый этап. Далее будет проведена работа с регистратором и затем “Русагро” отдельно разместит детали дробления, новое количество акций в публичном пространстве», — заявили в «Русагро».
Аналитик’Цифра брокер’Иван Ефанов отметил, что дробление касается именно номинальной стоимости акций. «Компания сейчас проходит процесс редомициляции и данное действие, по имеющейся информации, носит чисто технический характер», — сказал эксперт.
В «Т-Инвестициях» подчеркнули, что это не тот сплит, перед которым останавливаются торги и после которого меняется количество бумаг в портфеле и их цена.
Сейчас на Мосбирже торгуются расписки компании, которые дают право на владение иностранными акциями кипрского холдинга ROS AGRO. Одна акция сейчас соответствует пяти распискам. «Русагро дробит акции именно российской компании, а не кипрского холдинга. Это нужно, чтобы затем бумаги легче было распределить между держателями расписок в рамках процесса принудительной редомициляции», — пояснили в «Т-Инвестициях».
Аналитики Т-Инвестиций считают, что сплит не окажет фундаментального влияния на котировки расписок. Целевая цена брокера по распискам компании — ₽1500 рублей за бумагу на горизонте года. «Ожидаем приостановку торгов бумагами в декабре, а затем решения по дивидендам после завершения переезда в феврале-марте 2025-го».
«Решения о дроблении акций обычно не влияют на котировки, просто с момента увеличения количества акций рыночная котировка пропорционально снизится» — также сказала старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова.
Группа «Русагро» сейчас находится в процессе «переезда» в Россию. 12 июля правительство Российской Федерации включило ПАО «Группа “Русагро” в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Как ранее поясняло правительство, такой статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды.
5 сентября Арбитражный суд Московской области удовлетворил поданный в авусте иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Фактически это означало запуск процесса принудительной редомициляции компании.
В начале сентября акционеры «Русагро» на общем собрании не одобрили редомициляцию с Кипра в Россию, а позднее кипрская Ros Agro обжаловала решение суда о приостановке прав на «Русагро».Суд назначен на 28 октября.
Аналитики ФГ «Финам» ранее установили целевую цену для расписок «Русагро» на уровне ₽1680 за бумагу. Потенциал роста с текущих уровней — около 38%. Эксперты «Т-Инвестиций» прогнозируют рост котировок «Русагро» до уровня ₽1500 за бумагу на горизонте года (потенциал роста — около 23%).
Группа компаний «Русагро» — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Основные активы «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.
Бумаги компании торгуются на Московской бирже, а с марта 2023 года — на Казахстанской международной бирже (AIX). В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги расписками компании. В августе 2024 года компания провела делистинг с Лондонской биржи.