ФАС решила стабилизировать цены на товары из-за паводков и Калининграда

В проекте также отмечается, что в Донецкой и Луганской народной республиках, а также Херсонской и Запорожской областях уже предусмотрена возможность заключения соглашений на все группы товаров. В этих регионах соглашения заключены с 5,6 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе с 5,4 тыс. розничных продавцов, 45 производителями и поставщиками, 86 аптечными сетями и пунктами, 28 сетями и пунктами АЗС. В результате в 2024 году из 63 позиций социально значимых товаров количество более дорогих по сравнению с соседними Ростовской областью и Крымом снизилось там почти на треть. Также с начала года сократилось количество товаров «в красной зоне» (то есть тех, у которых цена на 10% и более превышает стоимость в базовых регионах). В частности, по состоянию на 16 сентября 2024 года в ДНР их число сократилось с 18 до 2, ЛНР — с 9 до 2, Херсонской области — с 18 до 7, Запорожской — с 15 до 9, отмечается в проекте со ссылкой на данные Росстата.