Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%

Так, доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, в 1990 году составляла 20,16%, а максимума достигла в 1999 году на уровне 21,01%. Тогда выпуск американской экономики составлял 9,6 триллиона долларов, а всего мира — 45,85 триллиона долларов.
Затем удельный вес Штатов в мировой экономике стал сокращаться, при этом основное падение пришлось на 2006—2008 годы, когда каждый год показатель уменьшался на 0,6 процентного пункта.
Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике выросла в последний раз: в 2014 и 2015 годах она увеличилась совокупно на 0,31 процентного пункта, до 16,26%. Однако сохранить импульс не удалось, и в последний год президентства Обамы почти весь рост был растерян — доля опустилась до 16,04%. При Дональде Трампе США потеряли еще 0,7 процентного пункта.
На второй год президентства Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам 2023 года составляла 14,82%. Согласно оценке МВФ, доля Штатов в мировой экономике по итогам текущего года снизится еще на 0,06 процентного пункта. В результате за весь президентский срок Байдена она опустится на 0,58 процентного пункта и составит 14,76%.
Главным образом свою долю нарастил Китай — на 15 процентных пунктов, до 18,76%. А вот соседкой США по сокращению доли в мировой экономике стала Япония, которая за последние 33 года уменьшила ее на 4,33 процентного пункта.