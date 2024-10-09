Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%

Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике выросла в последний раз: в 2014 и 2015 годах она увеличилась совокупно на 0,31 процентного пункта, до 16,26%. Однако сохранить импульс не удалось, и в последний год президентства Обамы почти весь рост был растерян — доля опустилась до 16,04%. При Дональде Трампе США потеряли еще 0,7 процентного пункта.