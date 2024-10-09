Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму

Главным образом Бразилия закупала в этом году дизельное топливо — его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов. Также страна начала закупать неавиационные бензины — сразу на 247,7 миллиона долларов. В то же время страна вовсе перестала покупать у России нафту, необходимую для нефтехимии, а вот ввоз других сортов этого сырья, наоборот, нарастила — в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.