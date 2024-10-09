Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму

Так, за первые три квартала страна нарастила ввоз нефтепродуктов из России в 1,6 раза — до 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В физическом выражении импорт увеличился также в 1,6 раза — до 7,3 миллиона тонн.
Главным образом Бразилия закупала в этом году дизельное топливо — его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов. Также страна начала закупать неавиационные бензины — сразу на 247,7 миллиона долларов. В то же время страна вовсе перестала покупать у России нафту, необходимую для нефтехимии, а вот ввоз других сортов этого сырья, наоборот, нарастила — в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.
Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. На втором месте в январе-сентябре США с 2,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Испания с экспортом на 541,7 миллиона долларов. Еще на 497,4 миллиона этой продукции поставили Нидерланды, а на 459 миллионов — Кувейт.
В топ-10 экспортеров в рассматриваемом периоде также вошли ОАЭ (425,7 миллиона долларов), Алжир (364,4 миллиона), Индия (328,5 миллиона) и Оман (279,5 миллиона долларов).