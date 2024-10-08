В Рыбном союзе заявили о переизбытке красной икры

Цены на красную икру действительно высокие — на это повлияли в том числе сообщения о нехватке улова, которые раскручивают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже», признает глава Рыбного союза. Он соглашается, что в среднем цены достигают 8 тыс. руб. за 1 кг, но есть икра и дешевле. На волне ажиотажа потребители начинают скупать деликатес, чтобы не остаться без него на Новый год. «Исключительно на волне предновогодней истерии, ажиотажа цена подрастет, но после Нового года она снизится, потому что спрос резко упадет, а продавать икру надо, потому что ее с избытком. Поэтому она начнет дешеветь в оптовом сегменте, а потом дойдет до розницы», — ожидает Панин. Небольшой подъем цены может быть к Масленице, потому что там качественной икры уже останется немного, добавляет эксперт.