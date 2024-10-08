В РФ могут изменить механизм распределения лимитов льготной ипотеки

«Сейчас мы настраиваем механизм более эффективного перераспределения лимитов между банками», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Сейчас банки могут подать заявку на перераспределение, если их лимиты исчерпаны, пояснила работу действующего механизма Светлана Некрасова. В такие моменты это создает ажиотажный спрос на госпрограммы от граждан, желающих получить кредит у конкретной организации. Помимо этого, процесс требует значительной операционной работы от ДОМ.РФ, подчеркнула она.
Лимиты госпрограмм неравномерно распределены между банками, пояснил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазарчук. Нередко случалась ситуация, когда у крупнейших игроков рынка («Сбера», «Альфы», банка «ДОМ.РФ») они оказывались исчерпаны более чем на 90%, тогда как у небольших организаций оставался достаточно большой пул.
Например, в прошлом месяце крупнейшие банки столкнулись с дефицитом лимитов по льготной ипотеке — к 18 сентября «Сбер» и Альфа-банк использовали их на 95%. Отдельные игроки рынка приостановили выдачи или повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%, фактически поставив программу «на стоп».
Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений — всё, что выдается после их окончания, государство не покрывает.