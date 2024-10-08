В РФ могут изменить механизм распределения лимитов льготной ипотеки

Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений — всё, что выдается после их окончания, государство не покрывает.