В порядке компенсация: средняя пенсия по старости вырастет до 24 тыс. в 2025-м

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в следующем году, следует из материалов к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку («Известия» его изучили). По сравнению с этим годом она вырастет на 7,5%. Это чуть больше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%. Небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Такая мера не уберет разрыв между пенсиями незанятых и трудоустроенных, однако может его снизить. Какой должна быть компенсация утраченного заработка в старости — в материале «Известий».