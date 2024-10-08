В порядке компенсация: средняя пенсия по старости вырастет до 24 тыс. в 2025-м

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в следующем году, следует из материалов к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку («Известия» его изучили). По сравнению с этим годом она вырастет на 7,5%. Это чуть больше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%. Небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Такая мера не уберет разрыв между пенсиями незанятых и трудоустроенных, однако может его снизить. Какой должна быть компенсация утраченного заработка в старости — в материале «Известий».
Какими будут пенсии в 2025 году
На конец 2024-го средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тыс., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на трехлетку. «Известия» направили туда запрос.
Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан, — до этого их приостановили в 2016 году, объяснил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет проводиться на общих основаниях с незанятыми россиянами. Соцфонд сделает перерасчет автоматически — с учетом пропущенных прибавок. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное доначисление составит 1,3 тыс. рублей.
Сейчас работающие пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых повышений. Перерасчет происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев.
По данным Соцфонда на середину 2024-го, в России насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн — неработающих, а 7,8 млн — занятых. При этом средняя выплата по старости первых составляет 23,4 тыс., а вторых — 18,6 тыс. Таким образом, разница достигает 4,8 тыс. Ранее «Известия» писали, что за полгода разрыв снизился почти на 17%, с 5,6 тыс.
После возобновления индексации средние выплаты работающим пенсионерам могут достичь 20 тыс. рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впрочем, так как с 2025-го ежегодное повышение будет унифицировано как для незанятых, так и для трудоустроенных, разрыв между начислениями сохранится, но будет уменьшаться, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
— Вместе с тем зарплаты в 2024 году растут более высокими темпами, чем инфляция (Минэк прогнозирует увеличение реального заработка в этом году на 9,2%), — отметил Виктор Ляшок из Президентской академии.
В общей сложности Социальный фонд в 2025 году направит свыше 10,9 трлн рублей на выплату страховых пенсий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Из них 106,4 млрд пойдет на индексации выплат работающим гражданам, добавили в ведомстве.
Общие же расходы бюджета СФР в 2025-м запланированы почти в 17 трлн, тогда как доходы — 16,6 трлн. Таким образом, прогнозируется дефицит фонда в 370 млрд. Там не уточняется, за счет чего будет погашаться недостача, но обычно это происходит из трансфертов из федерального бюджета или остатков прошлых лет. При этом в последующие два года власти ожидают профицит бюджета Соцфонда.
Каким должен быть достаточный размер пенсии
В следующем году прожиточный минимум пенсионера составит 15,3 тыс., напомнила Юлия Долженкова из Финансового университета. Таким образом, пенсия в 1,5 раза превысит этот социальный индикатор, а в будущем разница между ними еще увеличится.
— Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России предусматривает достижение социально приемлемого уровня обеспечения пожилых граждан. Под ним понимается достижение средней выплаты по старости в размере не менее двух с половиной — трех прожиточных минимумов пенсионера, — добавила она.
По рекомендации Международной организации труда, коэффициент замещения трудовой пенсией утраченного заработка должен составлять не менее 40%, продолжила Юлия Долженкова. Она пояснила: если средняя зарплата в 2025 году достигнет около 80 тыс. по РФ, тогда выплата по старости должна стремиться к 32 тыс.
Между тем, по данным Росстата, на конец сентября 2024-го инфляция в РФ с начала года уже составила 5,72%, и такими темпами она рискует превзойти 8−8,5% по итогам 12 месяцев, отметил Владимир Чернов. Впрочем, если инфляция существенно превысит прогноз, можно ожидать и дополнительной индексации, уверена доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вместе с тем, кроме повышения пенсий, правительство вводит и другие меры для поддержания качества жизни пожилых граждан, добавила она. Эксперт перечислила: это субсидии для оплаты ЖКХ, льготы на проезд и по налогам, обеспечение санаторно-курортным лечением.