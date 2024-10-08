Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась в 7 раз

В январе сообщалось, что сумма замороженных средств — €660 млн. С того момента большая часть из них были разблокированы. €430 млн пришлись на две компании, одна из которых (ее доля €230 млн) смогла добиться разморозки активов после того, как была «формально дистанцирована» от российского владельца. RTL отмечает, что этот собственник находится под санкциями и что было гарантировано отсутствие его контроля над бизнесом и возможности передачи этих денег ему. Еще одна причина разблокировки — разрешение оплатить непогашенные долги перед неподсанционными структурами.