Стандартная защита: ЦБ не рекомендует банкам выдавать ипотеку на срок более 30 лет

— По факту у заемщика будет два пути: первый, когда он идет в банк и получает решение о кредите самостоятельно. Второй, когда идет с риелтором и/или ипотечным брокером, — объясняет руководитель комитета Российской гильдии риелторов (РГР) по ипотеке Юлия Максимович. — Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что, если клиент получил решение сам, он ничего не знает о дополнительных расходах при подготовке к сделке, о том, как будут банки рассматривать его как заемщика, особенно если это первая сделка в его жизни. Он обо всем узнает по факту.