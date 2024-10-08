Совкомбанк повысил ставки по вкладам до 24% годовых

С 9 октября Совкомбанк увеличил максимальную ставку по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» до 24% годовых, сообщает пресс-служба финансовой организации.
По вкладу «Осенний максимум с Халвой» максимальная ставка достигнет 24% годовых при открытии вклада сроком на три года при наличии платной подписки «Халва. Десятка», а также совершения не менее пяти покупок по карте «Халва» от ₽10 тыс. в месяц.
Базовая ставка без выполнения условий составит 21% годовых на тот же срок. Минимальная сумма вклада — ₽50 тыс.
По депозиту «Удобный» с возможностью снимать денежные средства максимальная ставка увеличится до 23% годовых на сроке три года. Условия получения повышенной ставки аналогичны вкладу «Осенний максимум с Халвой» — при совершении покупок по карте «Халва» и наличии подписки «Халва. Десятка».
Базовая ставка без выполнения условий составит 20% годовых при вложении денег на тот же срок. Минимальная сумма вклада — ₽10 тыс.
На 8 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,39% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 7 октября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 17,41%;
- на шесть месяцев — 18,43%;
- на год — 17,75%.
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 7 октября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 18,06%;
- на шесть месяцев — 19,03%;
- на год — 18,54%.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам за первую неделю октября увеличили несколько системно значимых банков:
- Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» до 21% годовых;
- Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых и вкладу «Копить» до 20,8%;
- Т-Банк со 2 октября улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых;
- ВТБ с 4 октября поднял ставки по накопительному счету и вкладам в рублях и юанях;
- Росбанк с 4 октября увеличил ставки по вкладу «Надежный» до одного года до 19,11% годовых;
- МКБ с 8 октября увеличил ставки по вкладам «МКБ. Перспектива» сроком до одного года до 21,5% годовых и «МКБ. Теплый прием» до 20,5%.
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