Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совкомбанк повысил ставки по вкладам до 24% годовых

Максимальная ставка доступна при совершении не менее пяти покупок на сумму от ₽10 тыс. в месяц по карте банка «Халва», а также при подключении и сохранении платной подписки «Халва. Десятка» на весь срок действия вклада.

Источник: Агентство «Москва»

С 9 октября Совкомбанк увеличил максимальную ставку по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» до 24% годовых, сообщает пресс-служба финансовой организации.

По вкладу «Осенний максимум с Халвой» максимальная ставка достигнет 24% годовых при открытии вклада сроком на три года при наличии платной подписки «Халва. Десятка», а также совершения не менее пяти покупок по карте «Халва» от ₽10 тыс. в месяц.

Базовая ставка без выполнения условий составит 21% годовых на тот же срок. Минимальная сумма вклада — ₽50 тыс.

По депозиту «Удобный» с возможностью снимать денежные средства максимальная ставка увеличится до 23% годовых на сроке три года. Условия получения повышенной ставки аналогичны вкладу «Осенний максимум с Халвой» — при совершении покупок по карте «Халва» и наличии подписки «Халва. Десятка».

Базовая ставка без выполнения условий составит 20% годовых при вложении денег на тот же срок. Минимальная сумма вклада — ₽10 тыс.

На 8 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,39% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным на 7 октября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:

  • на три месяца — 17,41%;
  • на шесть месяцев — 18,43%;
  • на год — 17,75%.

В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 7 октября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

  • на три месяца — 18,06%;
  • на шесть месяцев — 19,03%;
  • на год — 18,54%.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам за первую неделю октября увеличили несколько системно значимых банков:

  • Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» до 21% годовых;
  • Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых и вкладу «Копить» до 20,8%;
  • Т-Банк со 2 октября улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых;
  • ВТБ с 4 октября поднял ставки по накопительному счету и вкладам в рублях и юанях;
  • Росбанк с 4 октября увеличил ставки по вкладу «Надежный» до одного года до 19,11% годовых;
  • МКБ с 8 октября увеличил ставки по вкладам «МКБ. Перспектива» сроком до одного года до 21,5% годовых и «МКБ. Теплый прием» до 20,5%.

Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.