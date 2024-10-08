РЖД предложили отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз топлива

По итогам девяти месяцев 2024 года РЖД перевезли в восточном направлении 74,1 млн т угля по соглашению с угольщиками. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 0,6% выше «плановых параметров». Со следующего года Белозеров предложил сохранить соглашение только с Кемеровской областью. Причем квота в объеме 55,3 млн т могла бы распространяться на транспортировку не только твердого топлива, но и «других грузов», что могло бы способствовать «диверсификации экономики» региона за счет развития отраслей промышленности, не связанных с добычей каменного угля.