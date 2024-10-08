Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

«В соответствии с законом “О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь-июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении «Известий».
В документе также отмечается, что при этом реальные поступления, согласно сведениям Росстата, коэффициент утраченного заработка, составлявший в январе 2023 года 30,5%, к июлю 2024 года опустился до 23,5%, то есть средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.
«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — пояснил «Известиям» причины обращения Сергей Миронов.
По его словам, многие пенсионеры живут сегодня за чертой бедности, а если сравнить пенсии со средней зарплатой, то «она ниже ее в четыре раза, и это абсолютно неправильно».
Ранее, 30 сентября, стало известно, что страховые пенсии в России планируется проиндексировать на 7,3% в 2025 году.
8 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2015 году. Работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.