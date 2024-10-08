Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

«В соответствии с законом “О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь-июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении «Известий».