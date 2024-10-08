Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты

Россияне впервые более чем за год, с августа 2023 года, перешли к чистым продажам иностранной валюты за рубли. Об этом сообщается в сентябрьском Обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Продажи валюты в сентябре проходили как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.
За месяц нетто-продажа валюты (продажи за вычетом покупок) населением составила ₽55 млрд. В предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в августе 2023 года, когда сумма нетто-продажи составила ₽6,7 млрд. После этого более года россияне покупали валюты больше, чем продавали. Уже в сентябре 2023 года объем чистой покупки валюты россиянами составил ₽56,8 млрд, а в декабре того же года вырос до ₽208,8 млрд.
При этом чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года снизились на 30% относительно августа и составили $8,3 млрд. По данным регулятора, снижение чистых продаж экспортерами было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях.
В сентябре сокращение продаж валюты экспортерами на рынке компенсировали повышенные продажи валюты со стороны российских кредитных организаций, сообщили в ЦБ. Спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции вырос. В результате формировалось зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении продаж иностранной валюты на внутреннем рынке российскими банками. Эти продажи обеспечили условия для сохранения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке, говорится в обзоре.
В сентябре 2024 года ослабление рубля относительно основных иностранных валют продолжилось. Официальный курс рубля к доллару США за месяц ослаб на 1,7%, при этом курс рубля к юаню ослаб на 9,9%. Такая динамика наблюдалась на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов, говорится в обзоре регулятора.
Банк России отметил, что потенциальные риски финансовой стабильности не реализовались и остаются ограниченными. Российский финансовый рынок продолжил адаптироваться к санкционным ограничениям на инфраструктуру, а также высоким процентным ставкам.