Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты

За месяц нетто-продажа валюты (продажи за вычетом покупок) населением составила ₽55 млрд. В предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в августе 2023 года, когда сумма нетто-продажи составила ₽6,7 млрд. После этого более года россияне покупали валюты больше, чем продавали. Уже в сентябре 2023 года объем чистой покупки валюты россиянами составил ₽56,8 млрд, а в декабре того же года вырос до ₽208,8 млрд.