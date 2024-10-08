Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. «Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — полагает профессор Юденков.