Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. «Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — полагает профессор Юденков.
При всей выгоде таких кредитов они чреваты дополнительными расходами, а в самом худшем случае — риском остаться без автомобиля. Центробанк стремиться сократить закредитованность, поэтому обращает пристальное внимание на подобные займы. Кроме того, регулятор намерен искоренить серые схемы покупки авто в кредит, заключил финансист.