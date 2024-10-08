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Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, рассказал в интервью агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. «Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — полагает профессор Юденков.

При всей выгоде таких кредитов они чреваты дополнительными расходами, а в самом худшем случае — риском остаться без автомобиля. Центробанк стремиться сократить закредитованность, поэтому обращает пристальное внимание на подобные займы. Кроме того, регулятор намерен искоренить серые схемы покупки авто в кредит, заключил финансист.