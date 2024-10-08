Россиян научили, как настроить бесконтактные платежи на телефоне

Наиболее популярным способом оплаты в России продолжает оставаться система быстрых платежей (СБП). При использовании этой технологии продавец предоставляет специальный QR-код. Достаточно навести на него камеру устройства и перейти по ссылке для подтверждения платежа. Если открыть QR-код непосредственно в банковском приложении, то счет на оплату появляется мгновенно.
Российский аналог GooglePay — MirPay — приложение, совместимое с картами платежной системы МИР. Кроме того, многие российские банки предоставляют собственные приложения, поддерживающие технологию NFC.
NFC, или Near Field Communication, позволяет обмениваться данными на коротких расстояниях, не превышающих 10 см. С ее помощью можно моментально передавать фотографии, оплачивать покупки, пополнять транспортные карты. Главное преимущество NFC — высокая скорость подключения.
Большинство современных смартфонов оснащены NFC. Чтобы проверить наличие этой функции на устройстве, достаточно зайти в настройки и найти соответствующий раздел, либо воспользоваться поиском по настройкам. Можно также установить приложения, поддерживающие технологию NFC. На устройствах Apple платежи с использованием NFC происходят автоматически, тогда как на Android-телефонах потребуется активация: зайдите в «Настройки», выберите «Беспроводные сети» и активируйте опцию NFC.
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