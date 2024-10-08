Россиян научили, как настроить бесконтактные платежи на телефоне

Большинство современных смартфонов оснащены NFC. Чтобы проверить наличие этой функции на устройстве, достаточно зайти в настройки и найти соответствующий раздел, либо воспользоваться поиском по настройкам. Можно также установить приложения, поддерживающие технологию NFC. На устройствах Apple платежи с использованием NFC происходят автоматически, тогда как на Android-телефонах потребуется активация: зайдите в «Настройки», выберите «Беспроводные сети» и активируйте опцию NFC.