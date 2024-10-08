Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play

В июне власти США ввели ограничения в отношении «Лаборатории Касперского», запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.