Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартиры

Чуть меньше россиян (30%) могут потратить на ремонт и создание уюта в доме от 1,5 млн до 3 млн руб. Больше, но до 5 млн руб. потратили бы 6% опрошенных. Для каждого 20-го участника исследования приемлемая сумма для подобных работ — от 500 тыс. до 1 млн руб.
Опрос провели в сентябре 2024 года среди почти 1,3 тыс. граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.
Большинству россиян — 43% — нравится заниматься ремонтом, выбирать мебель, технику и аксессуары для дома. Наибольший интерес к таким домашним делам проявляют молодые люди, 21−29 лет. А вот среди 45−60-летних россиян лишь каждый пятый с энтузиазмом относится к обустройству жилья.
Помимо этого 40% россиян утверждают, что продуманный интерьер служит обязательным условием для комфортного проживания в квартире. Без интереса к вопросам уюта относятся 16% опрошенных. Половина участников исследования хотели бы воспользовались услугами дизайнера для планировки квартиры.
В середине сентября компания «Ренессанс Страхование» выяснила, что более половины россиян вынуждены отложить ремонт на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции.
Кроме того, 70% опрошенных последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, притом что все указали, что их жилье нуждается в этом. Согласно опросу, половина респондентов проводят ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь 6% россиян занимаются ими ежегодно.