Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартиры

Кроме того, 70% опрошенных последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, притом что все указали, что их жилье нуждается в этом. Согласно опросу, половина респондентов проводят ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь 6% россиян занимаются ими ежегодно.