На Мосбирже предложили сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты

«Вычет по ИИСу должен быть в размере 6% от зарплаты. Если придут богатые люди, они и принесут эти самые деньги, потому что заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, участвовать в долгосрочных инвестициях — не совсем честно, потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать. Депозитов сегодня ₽50 трлн, это примерно соответствует подушке безопасности, исходя из шестимесячного потребления, которое население должно иметь», — сказал Сергей Швецов.