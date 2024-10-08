На Мосбирже предложили сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты

Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) стоит установить в размере 6% от зарплаты, чтобы повысить привлекательность этого инструмента для состоятельных граждан. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на IPO форуме, который проводит сегодня рейтинговое агентство АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Вычет по ИИСу должен быть в размере 6% от зарплаты. Если придут богатые люди, они и принесут эти самые деньги, потому что заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, участвовать в долгосрочных инвестициях — не совсем честно, потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать. Депозитов сегодня ₽50 трлн, это примерно соответствует подушке безопасности, исходя из шестимесячного потребления, которое население должно иметь», — сказал Сергей Швецов.
По данным Банка России, с начала года остатки физлиц в банках выросли на ₽6 трлн, а общий объем на конец августа составляет ₽51,34 трлн.
Сейчас инвестор может получить налоговый вычет с суммы взносов до ₽400 тыс. При этом с 2024 года взносы учитываются совокупно по двум видам продуктов — ИИС и ПДС (программа долгосрочных сбережений), а с 2025 года к ним добавится НПО (негосударственное пенсионное обеспечение).
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в начале октября заявил в интервью «РБК Инвестициям», что в 2025 году законодатели планируют рассмотреть вопрос разделения баз для расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС таким образом, чтобы возврат по каждому из продуктов рассчитывался независимо.
Ранее о необходимости сделать два разных вычета по ИИС и ПДС, а не один общий, «РБК Инвестициям» говорил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Новость дополняется.